Sarah Rovina, prodige corse de l'équitation western, décroche le titre de championne du monde junior

La jeune cavalière du centre équestre de Sagone, a accompli un exploit remarquable lors du tournoi "World Reining Youth 2023" qui s'est déroulé du 3 au 8 juillet en Suisse, dans le ranch du célèbre pilote de Formule 1, Michael Schumacher.

Affichant fièrement le drapeau corse, Sarah est montée sur le podium aux côtés de ses trois coéquipiers de l'équipe de France avec la double fierté d'avoir réalisé le deuxième meilleur score, atteignant un total impressionnant de 213,5 points, permettant à la France de prendre la tête et de remporter la compétition.



Ce titre prestigieux n'a pourtant pas été facile à obtenir. Sarah a dû rivaliser avec pas moins de 116 participants issus de 16 nationalités différentes. Mais à la fin, les cinq juges ont désigné la cavalière corse et son équipe comme les vainqueurs incontestés du tournoi. "C'est tout simplement énorme ! Je ne m'y attendais pas, mais je suis heureuse, car cela concrétise des semaines de préparations avec mon équipe", s'est réjouie la jeune ajaccienne. Son équipe s'est hissée à la première place, devant l'Allemagne (2e) et l'Italie (3e).

De retour en Corse, Sarah n'aura que quelques semaines de repos, car elle a déjà un prochain rendez-vous prévu pour le mois d'août lors d'un concours national à Avignon. "Je suis encore en train de réaliser que je suis championne du monde. En plus de cela, je vais devoir me préparer mentalement et physiquement pour mon prochain tournoi. C'est un peu épuisant, mais je trouverai le temps de me reposer pour mieux repartir."



Nul doute qu'avec sa détermination sans faille et son talent, la jeune championne est destinée à un avenir brillant dans le monde équestre.