Santé : A partir du 15 janvier 2020, l'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène ne seront plus en accès libre en pharmacie

En remettant derrière les comptoirs les boîtes de paracétamol et d'anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine), l'Agence du médicament entend lutter contre le mauvais usage des médicaments vendus sans ordonnance.



Cette décision ne change pas le fait que ces médicaments seront sans ordonnance. Mais le pharmacien pourra rappeler à son client qu'en cas de douleur ou de fièvre, il vaut mieux avoir recours au paracétamol plutôt qu'à anti-inflammatoire. Il veillera aussi à rappeler la posologie de ces médicaments soit : une durée inférieure à 3 jours en cas de fièvre, et 5 pour une douleur, en l'absence d'ordonnance. Pour la posologie, un adulte de plus de 50kg peu prendre jusqu'à trois comprimés de 1 gramme par jour en respectant un intervalle d'au moins 6 heures entre chaque prise. Il est important de bien suivre ces instructions afin d'éviter notamment les risques hépatiques ou infectieux.



En France, l'aspirine, le paracétamol et l'ibuprofène sont parmi les plus utilisés en cas d'automédication.