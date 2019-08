Santé : 5ème édition des Régates "ROSE" en Corse

Ecoute et de réconfort avec une ligne d’écoute téléphonique nationale 08 11 69 04 34; Activités physiques et de bien-être

Sensibilisation et de prévention

Information avec le site www.soscancerdusein.org et la page www.facebook.com/SOS.Cancer.Sein) et instagram

La Corsica Classic est un évènement qui associe prestige, élégance, tradition, performance sportive, découverte et aventure autour de l’île de beauté. Cette course est ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM et les « Esprits de tradition» jaugés IRC 2019. Elle s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée et L’AFYT. A ce titre, elle est devenue un évènement sportif incontournable.Aujourd’hui « SOS Cancer du Sein » est fière d’être associée à cet événement de prestige et permettre ainsi à des femmes atteintes de cancer du sein ou gynécologique de vivre un moment d’exception, de partage et d’oubli de la maladie. Cet événement est mené avec la collaboration et le soutien de la CPAM Corse du Sud, du Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers en Corse, de l’Association La Marie DO et de la Fédération Française de Voile.Tous les ans, l’association « SOS Cancer du Sein » organise à Antibes et à Marseille, les Régates « ROSE », des manifestations nautiques solidaires destinées à attirer l’attention du public sur l’importance du dépistage organisé du cancer du sein. Les Régates «ROSE» sont une façon d’encourager les femmes touchées à pratiquer une activité physique régulière pour diminuer le risque de récidive et de leur faire découvrir les plaisirs de la voile et de la mer.Participer aux Régates «ROSE», c’est vivre un vrai moment d'évasion et d’oubli de la maladie. C’est aussi réaliser que malgré la maladie une femme peut vivre des expériences extraordinaires ; rien de mieux pour être valorisée et reprendre confiance en soi et dans les autres.Depuis trois ans, l’association SOS Cancer du Sein est conviée, le temps d’une journée, aux voiles d’Antibes et c’est une quinzaine de dames qui ont le plaisir de vivre avec un équipage une régate compétitive. L'association SOS CANCER DU SEIN a été créée pour venir en aide aux personnes atteintes par le cancer du sein. Le soutien de l’association est destiné aussi bien aux malades qu'à leur entourage.Il se traduit par des missions :« Cette année SOS Cancer du Sein est doublement fière d’être associée à cet événement de prestige et pour les 10 ans de la CORSICA CLASSIC, Thibaud Assante l'organisateur nous a offert deux dates, deux lieux afin de permettre à un plus grand nombre de femmes atteintes de cancer du sein/gynécologique ou en rémission de vivre un moment d’exception et de partage » se réjouit Elodie Calendini, chargée de communication au CRCDC, centre de coordination du dépistage des cancers en corse. « C’est une régate solidaire organisée dans le cadre d’Octobre Rose. Il n’est pas nécessaire de savoir naviguer » poursuit-elle.Inscriptions et renseignements* : www.soscancerdusein.org - 06 19 48 61 39 - contact@soscancerdusein.org *Un certificat médical de moins d’un an de non-contre-indication à la pratique de la voile en compétition doit être joint à votre inscription pour l’obtention de la licence journalière de voile offerte par la FFV et obligatoire pour la régate ».9 heures : RDV sur le Quai d’honneur de Bonifacio avec l’équipe de SOS Cancer du Sein au Quai d’honneur de Bonifacio pour l’enregistrement définitif des participantes (munies d’un certificat médical), affectation des équipages10 heures : briefing de la régate.11 heures : départ en mer de la Régate.Entre 15 et 17 heures : retour des voiliers19 heures : cocktail remise des prix du trophée de la ville Antoine Zuria, Bastion de l’EtendardProgramme du dimanche 1septembre 20199 heures : RDV sur le Quai de Saint Florent avec l’équipe de SOS Cancer du Sein au Quai de St Florent pour l'enregistrement définitif des participantes (munies d’un certificat médical), affectation des équipages.10 heures: briefing de la régate.12 hheures : départ en mer de la Régate.Entre 15 et 17 heures : retour des voiliers.20 heures : cocktail remise des prix Quai d’honneur Port de Saint-Florent