Santa Severa se prépare à accueillir la 3ème édition de A Festa di u mare

« L’objectif de cette manifestation est de pouvoir favoriser à travers diverses actions la découverte ,la protection et la valorisation du patrimoine naturel, culturel et marin du Cap Corse » explique Marcelle Pianelli, présidente de l’association créée en 2021. Pour cette édition 2023, parrainée par le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, le programme est encore plus étoffé. La marraine en sera Julie Rosso, gagnante de Pékin Express saison 13, finaliste Pékin express saison 9, co-animatrice Pékin express itinéraire bis saison 15 et créatrice de contenu.A Festa di u mare ce sont trois jours de fête ponctuées de rencontres, d’actions, de découvertes, de festivités, de conférences, d’activités sportives et culturelles, chasses aux trésors, de mobilisation citoyenne et de sensibilisation à la protection de l’environnement. « Cette année nous aurons encore plus d'exposants professionnels et associatifs, d'artisans, d'ateliers, de jeux et encore plus de musique et de très belles nouveautés » se réjouit déjà la dynamique présidente. Parmi ces nouveautés, l’atelier casques réalité virtuelle avec plongée immersive, un partenariat avec la distillerie Mattei, une collaboration avec deux créatrices Corses.Le public pourra aussi suivre et participer au traditionnel carnaval de la mer, une grande parade nocturne ou encore aux courses désopilantes d’«Objets Flottants Non Identifiés ».Tout débutera le vendredi 28 juillet à 17h30 avec une messe à la Chapelle Santa Catalina (Chapelle de Santa Severa) suivie de la procession en mer à 18h15. (Voir le programme complet ci-joint). Un grand nettoyage de plage est aussi prévu le dimanche 30 à partir de 9h30.