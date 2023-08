Santa Severa : Nouveau succès et record de fréquentation pour A Festa di u mare

« Selon le service de sécurité, ce sont environ 5000 personnes qui ont défilé sur le port en 3 jours et nos nocturnes ont connu un énorme succès » déclare heureuse Marcelle Pianelli, une des chevilles ouvrières de l’association organisatrice. Pour cette édition 2023, une quarantaine de stands étaient proposés aux visiteurs.



Très nombreux aussi les enfants participants aux divers ateliers, avec un immense succès pour le simulateur de pêche de Scola Pesca. Côté conférences, A Festa di u mare avait convié des intervenants de qualité comme Jean-Laurent Massey du Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, Jean Castela, spécialiste de l’histoire du Cap Corse ou encore les océanographes Jean-Henry Ecq et Anne Gofard. Parmi les nouveautés cette année, les casques de réalité virtuelle qui ont ravi aussi bien les petits que les grands. « Le pic de fréquentation s’est évidemment situé en fin de journée avec la foule qui se pressait pour être aux premières loges et assister aux concerts » souligne encore M. Pianelli. Des concerts qui avaient réunis sur scène Mano Loco, Sumenta Nova, Bodies and Soul, Imaginà, Maï du collectif From Disko to disco.





Quant à la traditionnelle grande parade lumineuse du dimanche soir, elle a tenu toutes ses promesses avec 30 artistes ambulants, deux chars et une trentaine d’enfants de la commune. « Le pari est plus que réussi » savourait Anne-Charlotte Rubecchi, vice-présidente de l’association. « Le public est venu de partout : Du Cap bien sûr, mais aussi du grand Bastia et d’autres régions plus lointaines. C’est pour ce public l’occasion de passer le week-end dans notre Cap Corse. Nous avons eu aussi de nombreux touristes, notamment des Italiens, curieux et ravis de découvrir notre fête ».





Au crépuscule de cette 3ème édition, il faut le reconnaitre cette Festa di u mare, manifestation entièrement gratuite, s’est forgée une solide réputation. « On y célèbre la mer avec toute une palette d’activités » tient à rappeler Delphine Sabatini, trésorière de l’association. « Un saisonnier nous a confié que le service avait été doublé et que la Fête de la mer était un vecteur économique important surtout avec ce début de saison morose ». Hâte de l’édition 4 !