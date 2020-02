Santa Severa : Les passagers du bateau qui s'est retourné ont passé une heure dans l'eau

L'alerte avait été donné peu avant 10 heures. Les services de secours ont été déclenchés pour porter assistance à un véliplanchiste en difficulté à 300 m au large de Porticciolo, à Cagnano dans le Cap Corse.

Une ambulance du centre de secours de Luri, l'hélicoptère de la Sécurité civile ainsi que le service aquatique du SIS 2B étaient aussitôt mobilisés sur le secteur.

Entre temps on apprenait, que deux hommes, qui n'étaient pas véliplanchistes, avaient été récupérés par un bateau civil et ramenés au port de Santa Severa.

Et un peu plus tard que ces deux hommes - des deux jeunes gens âgés de 27 et 26 ans, passagers d'un bateau qui avait chaviré au large de Porticciolo avaient passé plus d'une heure dans l'eau avant d'être secourus

Tous les deux en hypothermie ils ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia.