Santa Giulia, Palombaggia et Nonza dans le top 10 des plages les plus instagrammées de France

Dans le palmarès publié ce 20 juillet Likibu.com toutes les régions littorales de l'Hexagone sont représentées mais la grande gagnante est sans doute la Corse avec trois plages classées dans le Top 10 des plus instagrammées. Ce classement a été effectué en fonction du nombre #hastag les plus populaires sur Instagram. Avec 294 900 publications les plages porto-vecchiaises se classent à la troisième et quatrième place du classement.Mentionnée plus de 70 000 fois sur Instagram, la plage de Santa Giulia compte parmi les plus belles baies de l’île de Beauté. Située à seulement quelques kilomètres au sud de Porto-Vecchio, il s’agit d’un véritable petit coin de paradis pour les vacanciers qui adorent se prélasser dans les eaux turquoises de ce lagon bordé de sable blanc ou y pratiquer la voile entre amis.



Palombaggia 68 900 #mentions

Autre baie d’exception à deux pas de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud, la plage de Palombaggia offre un panorama splendide sur l’archipel préservé des îles Cerbicale, les dunes, le maquis et les pins centenaires. Bordée de paillotes où il fait bon se reposer, elle est également le point de départ idéal vers les sentiers de randonnée qui mènent au phare de la Chiappa ou aux plages de Cala di Lume et de Tamaricciu. Souvent comparée à la Polynésie française ou aux Bahamas, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi cette plage corse est si instagrammable !





Nonza

Immortalisée plus de 32 700 fois sur Instagram, la plage de galets gris et de sable noir de Nonza, au cœur du cap Corse, intrigue et fascine les vacanciers. Depuis les hauteurs, on peut admirer le panorama sur les contrastes incroyables entre la couleur sombre de son sable, le turquoise intense de ses eaux et le joli vert du maquis corse. Envie d’une idée photo originale ? Il ne faut pas hésiter à descendre les 500 marches jusqu’à cette plage afin d’y laisser un message à l’aide de galets plus clairs : effet garanti une fois de retour en haut !



Plus loin dans le classement on retrouve la plage de Rondinara mentionnée 15 900 sur Instagram.