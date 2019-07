San Vincente patron des vignerons fêté dimanche dans la citadelle de Calvi

A l'initiative de la Ville et de son service culturel, en collaboration avec le syndicat des vignerons de Balagne, San Vincente, patron des vignerons sera honoré dans la citadelle de Calvi.

Le programme est le suivant:

18 heures: messe solennelle célébrée en la cathédrale Saint - Jean-Baptiste par l'abbé Ange Michel Valery, archiprêtre de Calvi-Balagne



La messe sera suivie de la procession à travers rues et ruelles de la citadelle et d'une bénédiction, face à la mer et en direction des coteaux de Balagne.

20 heures: ouverture place d'armes d'une dégustations des vins AOC Corse-Calvi offerte par le Syndicat des vignerons de Balagne.