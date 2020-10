San Nicolao : la victime abattue à son domicile

Les faits se sont produits un peu avant 15 heures. C'est un voisin de la victime, alerté par des coups de feu, qui a prévenu les secours. Aussitôt pompiers de Cervioni et gendarmes se sont rendus au lieu dit Suartello à Moriani-Plage où la victime résidait.

Mais il était, déjà, trop tard pour Stéphane Leca, qui venait de succomber à ses blessures dans son jardin



Peu après le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery rejoignait les enquêteurs qui avaient procédé aux premières constatations.

Il s'agissait alors de tenter d'établir comment le ou les tireurs avaient réussi à s'introduire au domicile de la victime ? Qu'est ce qui avait motivé leur acte ? Et pourquoi ont-ils voulu supprimer la vie de façon violente à Stéphane Leca ? Faut-il aller en chercher les raisons dans son passé de nationaliste actif ?



En tout cas on ne lui laissé aucune chance : la victime n'a pas longtemps survécu à ses blessures puisque entre l'alerte et l'arrivée des secours il s'est écoulé très peu de temps.

Mais lundi soir peu d'informations avaient filtré sur les investigations menées aussitôt après l'homicide.





Les seuls éléments fournis par procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery indiquaient que "le 19 octobre 2020 en début d’après-midi, sur le territoire de la commune de San Nicolao, un homme, identifié comme étant Stéphane Leca, connu des services de police et de gendarmerie, a été abattu par arme à feu à son domicile.

La direction régionale de la police judiciaire et la section de recherches ont été co-saisis de cette procédure, ouverte sous la qualification d’assassinat."