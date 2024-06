San-Martino-di-Lota : les inquiétudes des maires des communes littorales

Lors de ces rencontres, les élus des communes des façades maritimes se mobilisent avant toute chose, pour aborder en commun et d'un même front les problèmes qui se posent à leurs collectivités.

« À l’ANEL, nous estimons qu’ensemble, nous sommes plus forts », assure Yannick Moreau en marge de la réunion. Grâce à cette union, l'association « arrive notamment à infléchir des décisions ».

« Avant les élections du dimanche 9 juin [et la dissolution de l’Assemblée nationale le lendemain par Emmanuel Macron], nous étions sur le point d'avoir une perspective de financement national destiné à aider les communes côtières à faire face aux conséquences de l'érosion, et à la freiner quand c'est possible », déplore le président de l’association, en poste depuis 2022.

Si la déception est grande, c'est parce que les membres de l’ANEL auraient obtenu de la part de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, « des engagements concrets », alors que 30 km2 de terre ont été perdus au cours de ces 50 dernières années sur l’ensemble des communes littorales, selon le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique.

Désormais, les décisions qui devaient être prises au cours de l’année pour un début d'application en 2025 sont donc soumises à « un point d’interrogation », dépendant du futur gouvernement.