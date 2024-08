San Lurenzu : une journée de foi et de tradition au cœur de Vallerustie

San Lurenzu, connu sous le nom de Laurent de Rome, est un martyr de l'Église catholique dont la vie témoigne d'un engagement profond envers sa foi chrétienne, malgré les persécutions subies au IIIe siècle.

"La fête patronale de San Lurenzu est une journée très importante pour notre village. Célébrée le 10 août dans le calendrier liturgique, notre église est dédiée à cet homme devenu Saint eu égard à sa foi inébranlable. San Lurenzu est le Saint patron des pauvres et de tout ce qui a trait au feu, les forgerons et d'autres corps de métiers."

Carole Sambroni-Leschi, première adjointe au maire Jérôme Negroni.

expliqueDevenu diacre, Lurenzu a subi les persécutions de l'Empire romain contre les chrétiens. Il était chargé de gérer les biens de l'Église et d'assister les pauvres. Connu pour distribuer les biens de l'Église aux plus démunis, il est perçu comme un héros de la solidarité chrétienne. Selon la tradition, soumis à de terribles tortures, Lurenzu a été condamné à être brûlé vif. Au village, tous connaissent ses derniers mots, devenus une référence proverbiale, que les plus anciens ont transmis aux générations suivantes : "Sò abbastanza arrustitu d'issu cantu, vultate mi di l'altra parte." Ces mots mettent en exergue la superfluité de nos plaintes.La tradition évoque i fochi Lurenzi, une passerelle sémantique entre le martyr brûlé vif et i Suleoni, car ce jour de fête est considéré comme le plus chaud de l'année. La statue de San Lurenzu, en bois et plâtre recouverte de feuilles d'or, déposée sur le parvis de l'église, incarne l'inspiration et la force de la foi face à l'adversité. "Le pouvoir impérial de Valérien oblige Lurenzu à remettre tous les trésors de l'Église. Ce dernier se présente devant le préfet romain avec des orphelins et des veuves, précisant 'Voici les trésors de l'Église'. La statue de notre Saint le représente tenant un gril dans sa main droite et une palme, symbole christique, dans la gauche. Nous avons confié la statue, qui était délabrée, à l'atelier de Philippe Lenzini et nous sommes très satisfaits d'avoir retrouvé notre Saint parfaitement restauré." poursuit Carole Sambroni-Leschi.





Festa in paese



Le 10 août, le village vit donc au rythme d'un programme riche en événements. La journée débutera à 10h30 avec une cérémonie religieuse dans l'église, ornée de grands bouquets de fleurs blanches et rouges, dont la symbolique est évidente. Depuis toujours, comme le souligne la première adjointe, le repas en famille est un moment de convivialité incontournable : "Personne n'y déroge, c'est pour nous l'équivalent d'un deuxième repas de Noël."



À 18 h, la procession partira de la place de l'église pour rejoindre le petit oratoire Sant' Antone. Les enfants seront également au cœur de cette journée festive, avec des animations à partir de 15h, telles que des courses en sac et une chasse au trésor, offrant ainsi une manière d'ancrer des souvenirs et de transmettre aux plus jeunes l'esprit de cette fête patronale ancestrale. La soirée se poursuivra en musique, clôturant une journée où tradition et dévotion se sont harmonieusement mêlées.