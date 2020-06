San Giulianu : un hangar agricole détruit par un incendie

C.-V. M le Samedi 6 Juin 2020 à 16:12

Un hangar agricole a été la proie des flammes samedi matin vers 10h15 à Alistru sur le territoire de la commune San Giulianu. Le feu a détruit un véhicule et une remorque. 20 balles de foin se sont également envolées en fumée et la toiture du hangar a été détruite malgré les moyens de secours venus de Cervioni, Antisanti et Lucciana et un chef de groupe.

