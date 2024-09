San Ghjuvanni di Moriani : Un trio musical pour enchanter les journées du patrimoine

La harpiste Noelia de Freitas, la flûtiste Seraina Ramseier, et la violoncelliste Juliette Hubert, sont trois jeunes femmes qui viennent de terminer leur formation dans leurs instruments respectifs, au sein de la Haute École de Musique de Genève. Titulaires d’un master dans leur discipline, mais également d’un master pédagogique – toujours en cours pour Juliette –, elles se lancent aujourd’hui dans une carrière professionnelle. Dans le cadre de leurs études, elles ont monté, il y a deux ans, un trio de musique de chambre qui, depuis, se produit régulièrement. Leur objectif ? Multiplier les concerts, s’attaquer aux concours internationaux, participer à des master-class.



Des airs corses

Ces concerts des journées du patrimoine s’inscrivent naturellement dans cet objectif. « Je voulais amener mes deux collègues dans mon propre milieu, en Corse », explique Noelia qui a passé sa jeunesse sur l’île et y reste très attachée. Elle s’efforce de la promouvoir dans le cadre des prestations qu’elle réalise. C’est ainsi qu’à l’occasion des trois spectacles qu’il va donner sur l’île, le trio va interpréter quelques airs corses, arrangés pour ces instruments par Noelia, comme Cantu di Malincunia, une œuvre d’Henri Tomasi, le compositeur corse originaire de Penta-di-Casinca... ou Corsica... « Maintenant que j’ai fini mes études, je voulais faire un concert pour moi, pour ce que j’aime. C’est important de rapprocher mon travail – la musique – et l’endroit d’où je viens, mes origines… »



Une harpe en carton

A l’instar de ses deux complices en musique, Noelia a plusieurs cordes à son arc : non seulement elle est harpiste, mais également pianiste. Elle se produit sur scène derrière l’un ou l’autre de ces instruments et a également décroché un master d’orchestre. Enfin, elle s’est plutôt orientée vers la musique du XXe siècle, « car c’est surtout à cette époque que les compositeurs ont commencé à s’intéresser à la harpe ! ».

Le programme des concerts va donc mettre à l’honneur Ravel, Debussy ou Saint-Saens. Mais également Piazolla ou Villa-Lobos. Est-ce un clin d’œil au séjour que Noelia vient de faire au Brésil, sélectionnée afin d’intervenir dans une grande école de musique, auprès de jeunes défavorisés ? « Nous étions sept, dans un cadre associatif, pour donner des cours, des conseils, des concerts ; faire part de notre expérience et permettre à ceux qui n’ont pas accès à la musique de l’apprendre. Il y avait deux grandes harpes dans l’école. Moi, j’en avais fabriqué une dont la caisse de résonnance est en carton. Ce qui la rend légère – elle est facile à déplacer – et d’un faible coût. Cela a cassé les stéréotypes de la “grandeur”. C’était l’occasion de montrer aux jeunes qu’ils pouvaient avoir accès à une harpe chez eux, en faire profiter leur entourage… »



Démocratiser les instruments de musique

Car l’objectif du trio est de “démocratiser” les instruments… De témoigner également qu’ils peuvent être utilisés pour des styles de musique très variés. Les trois concerts seront l’occasion de le démontrer. D’ailleurs, sur ce point, les trois jeunes femmes se complètent à merveille. « Juliette joue beaucoup de musique traditionnelle. Seraina qui est Suisse Allemande, fait, elle, beaucoup de musique contemporaine. » Le spectacle permettra de mettre en avant les pièces écrites pour ces trois instruments : « Il y en a pas mal, mais elles sont assez peu connues. » De façon pédagogique, le trio cherchera à valoriser la technique de chaque instrument : on entendra donc des solos – la première partie sera d’ailleurs consacrée à la harpe – , des duos… et bien sûr des trios. Ce sera l’occasion de découvrir le très bel instrument de Noelia, une harpe entièrement dorée et marquetée datant de 1916.