Samsara en concert à Biguglia le 30 octobre

«Samsara est une chanson que j'ai composée et elle a donné le nom à notre formation » explique Charly Conso, auteur, compositeur et interprète de ce groupe influencé par diverses couleurs musicales : Rock, pop, world musique, électro, reggae et funk. «Samsara est un mot sanskrit qui a plusieurs significations. C’est notamment le cycle de la vie et des existences dans le monde : Naître, vivre, mourir et renaitre. Le projet Samsara a débuté il y a 4 ans, mais n’avait jamais vraiment abouti, pour plusieurs raisons, particulièrement la difficulté de trouver des personnes investies et disponibles sur l'île. Les membres du groupes sont insulaires et ont été contactés par Antoine Grimaldi et moi-même pour leur expérience et leur capacité à s’adapter à plusieurs couleurs musicales ». Samsara distille ainsi du rock sur un nuage de pop, reggae, électro ou world. Une expérience musicale et visuelle intense, dans une ambiance explosive et envoutante, un cocktail étonnant et détonnant. Les chansons sont en français mais aussi en corse.Leurs chansons évoquent la quête du bonheur, la recherche du sens de la vie, le voyage, le conditionnement de l’esprit par la culture et la société, de la question écologique… Les textes sont parfois empruntés de lecture comme l’Alchimiste, Le petit prince, La prophétie des Andes… «Nous avons déjà enregistré un 4 titres au studio ADEKU, chez Alain Seresse, il y a 3 ans et un clip a été tourné et visible sur You Tube Ce samedi 30 octobre à l’Espace Charles Rocchi se sera leur baptême de feu.Charly Conso: auteur, compositeur et interprèteAntoine Grimaldi: guitariste, compositeur et arrangeurOlivier Ratier: claviers, piano et synthéCliff Lafleur: guitaristeDim Baland: batteurDavid Crucciani: percussionnisteSylvain Jaques: bassisteSandrine Muller:choristeJosepha Amoroso : choriste