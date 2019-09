Samedi la 9e Fête du Sport de Porto-Vecchio

Cette manifestation, véritable vitrine du sport de la troisième ville de Corse, a débuté en octobre 2011 au stade Claude-Papi, théâtre de la version inaugurale.

Depuis cette date, ce rendez-vous incontournable, qui lance la saison sportive du côté de l'extrême sud, n'a cessé d'évoluer au fil des ans et regroupe aujourd'hui une trentaine d'associations représentant une palette très large d'activités sportives.





Pour cette édition 2019, l'horaire a été revu avec un coup d'envoi de la Fête du Sport qui aura lieu à 14 heures pour prendre fin aux alentours de 21h30, avec en début de soirée une série de démonstrations.

Les sportifs jeunes et moins jeunes auront, donc, tout le loisir de se rendre de stand en stand pour découvrir de nouvelles activités. Le moment opportun pour prendre de précieuses informations à l'orée de la nouvelle saison, mais aussi l'occasion de découvrir le palmarès des sportifs locaux qui se sont, parfois, illustrés au plus haut niveau.





Tout au long de la manifestation plusieurs démonstrations sont au programme. Une édition 2019 qui pourrait bien être rehaussée par la présence de l'ancien international de rugby Vincent Clerc. L'ancien Toulousain, vice-champion du Monde en 2011, triple champion de France, trois fois vainqueur d'une Coupe d'Europe et qui a épinglé trois tournois de Six Nations à son palmarès, pourrait bien être l'invité d'honneur du stand du club de de rugby de Porto-Vecchio XV.





A noter que la veille de la Fête du Sport, à savoir le vendredi 6 septembre, la Ville de Porto-Vecchio organise, à 19 heures, au Centre Culturel, un colloque sur le thème l'optimisation de la récupération du sportif. Ce colloque, qui sera animé par le docteur Guillaume Lotito, médecin du sport, s'adresse à l'ensemble du tissu sportif local et au-delà. Les dirigeants et l'encadrement sportif des clubs, bien entendu les pratiquants, mais aussi toutes les personnes désireuses d'obtenir des informations dans ce domaine, bien précis, sont invités à y participer.

GAP