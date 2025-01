Samedi, début des inscriptions pour la 25ᵉ édition du Tour de Corse Historique

Prévu du 4 au 11 octobre, avec un départ et une arrivée à Calvi, ce 25ᵉ Tour de Corse Historique sera l’occasion de rendre hommage à un modèle emblématique : la R5 Turbo, victorieuse en 1985 avec Jean Ragnotti, surnommé « Jeannot l’Acrobate », au volant.



Même si le baisser du drapeau du 4 octobre semble encore un peu lointain, les inscriptions vont débuter dès ce samedi à 19 heures. Tous les concurrents souhaitant participer à la 25ᵉ édition devront d'abord remplir le formulaire qui sera mis en ligne. Même si la procédure a été simplifiée (seules les coordonnées seront obligatoires pour cette première étape, tandis que la partie administrative et la soumission des documents se feront ultérieurement) il conviendra d'être au rendez-vous car l'année passée, la liste des engagés avait été complète en seulement quelques heures. Pour mémoire, cela fait deux éditions que le Tour de Corse Historique culmine à 380 engagés. Les organisateurs tiennent à préciser qu'une permanence sera mise en place pour répondre à toute difficulté éventuelle. L'équipe sera disponible pour vous accompagner.



Les 380 places devraient s'envoler rapidement, comme cela a été le cas l'année dernière. Alors, soyez réactifs et ne tardez pas à vous inscrire.