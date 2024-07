Samantha Fox, Début de Soirée, Weather Girls... Les années 80 à l’honneur en Corse avec un parterre de stars et 2 concerts

La Corse s'apprête à embarquer pour un véritable voyage dans le temps destination les années 1980. Les 22 et 24 juillet prochain, la tournée de Totalement 80 fait escale au complexe sportif du Prunello de Porto-Vecchio, puis à l'hippodrome Casatorra de Biguglia, pour le concert Totalement 80 Corsica . Grâce à son casting emblématique des années pop, cet évènement promet de faire danser toutes les générations. « Cette manifestation est destinée à tous : petits-enfants, parents et grands-parents pourront profiter tous ensemble ! », se réjouit Sophie Lamassoure, chargée de l'organisation de Totalement 80 Corsica, en tandem avec Thomas Sereni, directeur général de Corsicom.Sur scène, les près de 9 000 personnes attendus lors des deux soirées, auront ainsi la chance de voir Samantha Fox, Weather Girls, Lio, Plastic Bertrand, Partenaire particulier, David et Jonathan, Début de Soirée by Sacha, Bibie, Jean Schulteis, Gold by Alain Lorca, Richard Sanderson, Gibson Brothers, Pauline Ester, mais aussi Leopold Nord. Tous bien décidés à faire revivre une décennie emblématique de l'histoire de la musique, sous la présentation de Jérôme Anthony. « Le fluo va régner en maître au cours de ces soirées, autant du côté des décors que du public. C'est ça, les années 1980 », s'enthousiasme l'organisatrice.