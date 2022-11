Salon objectif santé du Rotary du Sud-Est : "Mens sana in corpore sano"

La pandémie Covid-19 a fortement impacté le milieu sportif au plan économique et la population française au plan sanitaire. Ces 2 années de confinement ont généré de nouveaux comportements sociétaux alarmants tant chez les enfants que chez les adultes, les plus touchés ayant été les jeunes générations (de 11 à 17 ans) rivés sur leurs écrans pour préserver un lien avec leurs proches et suivre leur cursus éducatif.Le bilan 2022 des experts médicaux de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) est sans appel : 95% de la population française est exposée à terme à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique et excès de sédentarité cumulés.On attribue à Pierre de Coubertin qui a redonné un souffle nouveau aux Jeux Olympiques modernes en 1896, l'expression « un esprit sain dans un corps sain ».A l'heure où la France prépare les JO de 2024 à Paris et s'apprête à devenir le futur pôle d'attraction mondial dans le domaine du sport, les organisateurs de cet événement azuréen devenu incontournable - Le Rotary du Sud-Est (Alpes-Maritimes, Var, Monaco et Corse), Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la CCI Nice Côte d'Azur la Ville de Nice et Nice-Matin se sont donné pour mission en amont d'impulser une nouvelle dynamique régionale exemplaire afin de relever ce défi collectif dès 2023.« La première édition de ce salon dédié au Grand Public a été lancée en 2013 sous l'égide du docteur Bernard Flipo rattaché au Rotary Club de Nice afin de décrypter et d'aborder sans langue de bois à travers conférences et débats toute thématique d'actualité liée à la santé. », expliquent Michèle Flambart-Griffe gouverneure 2022-2023 du District 1730 regroupant les Alpes-Maritimes, le Var, Monaco et la Corse et Bernard Flipo, supervisant cet événement. « Grâce aux efforts continus de nos membres bénévoles régionaux et de nos partenaires professionnels, au fil des années, à l'exception des deux dernières années de pandémie, la manifestation rassemble des centaines de participants, tous âges et horizons socio-professionnels confondus. »« Chacun peut s'exprimer en direct et interpeller nos intervenants et grands témoins de renom à l'instar, lors d'éditions précédentes, du docteur David Khayat, de l'écrivain Denis Tillinac, d'Olivier Biscaye, de Philippe Bouvard, de Jean Léonetti ou de Christophe Pinna. Les libres contributions des participants servent en final à soutenir des associations caritatives chaque année : en 2022, ce seront PEP06 et UNAPEI qui aident les jeunes en situation de handicap" ajoute la gouverneure 2022-2023 du District 1730.« Face aux risques sanitaires importants liés à une chute sensible depuis 2 ans des activités physiques, il nous a semblé prioritaire de contribuer à la reprise du sport par sa promotion auprès d'un public élargi dans la mouvance des politiques publiques avec pour double objectif en 2023: la lutte contre l'inactivité physique et la sédentarité par le développement de l'activité physique et sportive régulière adaptée. »