Salon du livre corse de Marseille 2022 : les samedi 19 et dimanche 20 mars

La rédaction le Lundi 28 Février 2022 à 16:51

La Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône met la littérature et la culture corses à l'honneur en organisant, comme tous les ans, son habituel Salon du Livre Corse les samedi 19 et dimanche 20 mars prochains