Salon du chocolat de Bastia : c'est fou !

Une journée un peu folle avec d'abord une queue importante pour accéder aux chapiteaux qui s'étendent sur 5 000 mètres carrés.A l'intérieur au-delà du rythme lent imposé par les visiteurs qui veulent tout voir, parfois même goûter, avant d'acheter, il faut jouer des coudes pour se faufiler comme l'on peut devant les stands ou bien encore accéder au village italien qui propose ses mille et un sapori aux centaines de personnes qui font ample moisson des produits venus de l'autre côté de la Tyrrhénienne...Il faut aussi faire preuve de patience, sagement assis, pour approcher Norbert qui n'arrête jamais de signer des autographes et d'échanger quelques minutes à ceux qui l'apprécient sur M6.Mais au salon, ce sont surtout le chocolat et les délices de Corse, et d'ailleurs qui font recette. Ici et là on achète et on sert sans discontinuer tous les gourmands du Nord de l'île venus en grand nombre faire amples provisions des bonnes choses proposées par les centaines d'exposants qui ne doivent pas être mécontents des retombées de ce 10e salon du chocolat de Bastia.Les commerces bastiais du centre-ville doivent, eux aussi, se réjouir du succès de la manifestation qui ce samedi encore a contribué à faire tourner la roue des affaires et à animer Bastia, du boulevard Paoli à la place Saint-Nicolas, comme à ses plus beaux jours.La soirée avec la poursuite des divers concours organisés dans le cadre du salon, la prestation de Joyce Jonathan et pour finir, le feu d'artifice promettait, elle aussi, de sortir de l'ordinaire.Tous ceux qui n'ont pas encore le bonheur de se plonger dans cette ambiance de fête pourront encore le faire tout au long de cette journée de dimanche.