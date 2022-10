EN IMAGES - 10e salon du chocolat de Bastia : place à la gourmandise

Révélé par l'émission Top Chef, Norbert Tarayre est l'un des chefs les plus médiatisés de France. L'animateur de Commis d'office, La meilleure boulangerie de France, Chefs à domicile ou encore Le combat des régions, sera présent au salon tout au long du weekend.



- Vous êtes le parrain de ce salon. Qu'est-ce qui vous y plaît de la Corse ?

- ​ C'est une vraie histoire de cœur avec les Corses. En dehors de la métropole mes premières vraies vacances je les ai passées à Porto-Vecchio et d'ailleurs l'été dernier j'étais à Calvi en vacance juste avant la tempête meurtrière. Puis la Corse c'est aussi pour moi l'aventure de La meilleure boulangerie de France, et Le combat des régions qu'on a diffusé cet été avec Denis de Pékin Express et Frédérique D'Oriano qui représentaient la Corse...





- Quel est votre rôle de cette manifestation ?

- Je sui s le parrain et mon rôle c'est de faire le plus grand bruit possible autour de cet événement , d e parle r de tous ces beaux artisans qui représentent la Corse, mais aussi les autres qui résonnent dans notre beau pays qu'est la France. Je suis là pour parler de métiers comme le chocolat, la viennoiserie, l a boulangerie, la pâtisserie e t bien évidement ..... la pizza.