Salon des collectionneurs de Borgo : en vedette plus de 350 maillots collectors du SCB

Une belle idée de sortie ce week-end avec le retour de ce Salon des Collectionneurs de Borgo (entrée libre) créé voilà plus de 18 ans par Valérie Cavalli, antiquaire à Aleria. Les pièces rares débutent dès l’arrivée sur le parking de la salle des fêtes avec Harley Davidson et Roll Royce, puis à l’intérieur c’est une immersion dans les années 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Au fil des stands des collectionneurs, à dévorer des yeux ou à acheter : moulins à café, armes anciennes, cartes postales, vieilles photos, monnaies, poupées, voitures miniatures, roches, bijoux, disques, cd, livres, BD….





Cette année, le plafond de la salle des fêtes a été tapissé de maillots du SCB, une partie de la collection de quelque 550 maillots d’un passionné : Mickaël Gérard.

Au gré de ses maillots on parcourt les différentes saisons du Sporting des années 70 à nos jours.

Le maillot Collector ? Celui de Félix Lacuesta porté lors de la finale de Coupe de France en 1981 !