Salon Impresa 2024 : Le grand rendez-vous des créateurs et dirigeants d'entreprise revient à Ajaccio

Le salon Impresa est devenu, au fil des années, un rendez-vous essentiel pour les acteurs économiques de l'île. Il vise à offrir une plateforme d’échanges et d’accompagnement pour tous ceux qui souhaitent créer, développer ou transmettre une entreprise en Corse. Jeunes, demandeurs d’emploi, ou entrepreneurs en difficulté trouveront sur place les réponses à leurs questions et les ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets. Le salon permet également de valoriser les initiatives et d'encourager le soutien à l’entrepreneuriat local.



Un programme varié et des acteurs de l’entrepreneuriat réunis

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir 38 stands répartis en 4 espaces thématiques : financement, solutions, institutionnel et accompagnement. Ils auront ainsi accès à des conseils gratuits et à un réseau de professionnels, tels que des experts-comptables, avocats, conseillers de la CCI, ou encore des représentants de structures de financement comme l'ADIE, CAPI, BPI France, et des banques partenaires.



Les thématiques abordées cette année couvriront des aspects cruciaux du développement entrepreneurial : création, financement, transition numérique, transition écologique, reprise et transmission d’entreprise, et expansion internationale. En parallèle, des sessions de Networking permettront aux participants de rencontrer d’autres professionnels et de tisser des liens dans divers secteurs d’activité, de l’économie numérique à la restauration, en passant par le BTP et la santé.



Des conférences pour approfondir les enjeux de l’entrepreneuriat

L'un des moments forts du salon sera l’organisation de conférences animées par Isabelle Don Ignazi, journaliste à RCFM, qui conduira les débats. Parmi les sujets abordés, la reprise d'entreprise sera à l’honneur avec une conférence intitulée « Reprendre, c’est aussi créer : les étapes clés d’une transmission réussie ». Le financement des projets d’entreprise sera également au centre des discussions avec des experts du domaine.



La CCI de Corse proposera également une table ronde sur la RSE, intitulée « Impact positif sur l’économie », avec des témoignages de chefs d’entreprises locaux ayant intégré la Responsabilité Sociétale dans leur stratégie.



La journée se clôturera par un cocktail réunissant tous les acteurs présents, afin de célébrer ensemble la réussite de cette rencontre professionnelle. Le Salon Impresa est ainsi une occasion unique de dynamiser l’entrepreneuriat en Corse, de stimuler la création d’entreprises et de renforcer les liens économiques locaux.





Infos pratiques :

Le salon Impresa aura lieu le jeudi 5 décembre 2024 au Palais des Congrès d’Ajaccio, de 9h30 à 17h. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.