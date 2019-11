Salle comble pour le loto de l'Amicale des Pompiers de Calvi

Les rendez-vous des lotos ont actuellement le vent en poupe à Calvi.

En effet, après celui organisé la semaine dernière au complexe sportif Calvi-Balagne par l'association "Nos amis à quatre pattes", c'est cette fois au gymnase municipal de Calvi que l'Amicale des Pompiers de Calv,i présidée par Gaby Cruciani, organisait le sien en ce dimanche après-midi.

Les associations ayant actuellement beaucoup de mal à trouver une salle suffisamment grande pour organiser leurs manifestations, la municipalité de Calvi et son premier magistrat Ange Santini ont décidé de leur venir en aide, et ce en leur mettant à disposition la salle du gymnase municipal située à côté du collège.

Pour cela, il a fallu protéger le sol avec des tapis et faire intervenir les services techniques de la ville ainsi que le service des sports pour aménager la salle.

Des aménagements qui ont été suivis par Didier Bicchieray, adjoint au sport et aux animations, présent ce dimanche avec Laurent Guerini et François Albertini, conseillers municipaux. D'autres ont rejoints les joueurs et joueuses qui étaient au nombre de 350.

Durant cet après-midi festif, les heureux lauréats ont gagné des lots de valeur comme un baptême en avion, un écran télé, des billets d'avions et bien d'autres choses.

Buvette, pâtisseries, gourmandises, friandises étaient également proposés.

A noter qu'en raison de l'affluence, nos amis pompiers sont partis à la recherche de tables et de chaises pour satisfaire tout le monde.