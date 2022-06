Saison estivale : l'ARS de Corse et les professionnels de santé insulaires se mobilisent

Le mot d’ordre de l'été est : prévenir pour Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’ARS qui a présenté ce mardi 28 juin à Ajaccio le plan estival 2022.

Premier volet évoqué, la chaleur avec tous les risques qui y sont liés, notamment en cette période de canicule et surtout pour les personnes âgées. Ainsi, le plan canicule a été activé le 1er juin et il va se poursuivre jusqu’au 15 septembre. Il prévoit quatre niveaux d’alerte qui correspondent à des actions de prévention et de gestion graduées. « Les services de l’ARS sont mobilisés durant toute cette période, rajoute la présidente, nous restons en lien avec l’État. Il est important de prévenir les risques sanitaires surtout chez les personnes les plus fragiles. »



De la prévention, il en sera aussi question avec les recommandations pour éviter tous les risques de noyade en piscine, rivière ou à la mer. D’où l’importance de respecter, en amont, les interdictions de baignades et de rester dans des zones surveillées. Autre point, et non des moindres, soulevé lors de la réunion, l’organisation de l’offre de santé. « De nombreuses structures d’exercice regroupé et cabinets médicaux libéraux participent à ce dispositif de soins. L’engagement de ces professionnels est le fruit d’une mobilisation générale préfiguratrice du service d’accès aux soins... »



Réguler le flux des patients vers les urgences

Afin de maintenir une offre de soin complète et de réduire, en même temps, la tension qui pèse sur les services d’urgence, différentes dispositions sont prises par les centres hospitaliers et l’ARS de Corse. Pour réguler le flux des patients vers les urgences il a été mis en place le 116 117, un numéro qu'il faut appeler en cas de maux de ventre, fièvre, maux de tête, enfant souffrant, des situations pour lesquels vous souhaitez rapidement consulter un médecin mais qui ne sont pas d'urgence vitale. Dans tous ces cas plutôt que se déplacer aux urgences il faut appeler le médecin traitant ou le 116 117 (numéro valable en Corse).



Le retour des gestes barrière

Enfin, en guise de point d’orgue, la reprise de l’épidémie liée à la Covid 19. « Les chiffres sont inquiétants, déplorent les intervenants, 689 cas pour 100000 habitants dans l’île par rapport à la semaine dernière, soit +66 %. Il y a une reprise intensive du variant omicron... » Une hausse particulièrement inquiétante quand on sait que la saison estivale débute à peine et que l’afflux touristique devrait être exponentiel par rapport à 2019. « Nous avons baissé la garde, précise le docteur Henri Canale, représentant du conseil de l’ordre des médecins de Haute-Corse, avec l’afflux touristique, l’épidémie va forcément se développer encore et cela risque fort de dégrader l’offre médicale. »



Si le retour du pass vaccinal, qui doit émaner d’une décision politique n’est pas à l’ordre du jour, les gestes barrière sont vivement recommandés. « On sait que le virus circule le plus souvent en milieu clos, rappelle Marie-Hélène Lecenne, il est important de porter le masque dans ces lieux comme lors de manifestations où la foule est nombreuse. Mais aussi de reprendre le réflexe des gestes barrières : aérer la maison, gel hydroalcoolique, éviter les contacts. N’attendons pas une obligation potentielle pour le port du masque...Les doses de rappel sont bien sûr importantes pour les personnes les plus fragiles... »



Même s’il qu’elle ne semble pas véritablement alarmante, la variole du singe a été également évoquée par la présidente de l’ARS. « Elle est apparue il y a quelques semaines et se développe surtout au niveau national. On note un seul cas en Corse, mais la personne ne s’est pas contaminée ici. Peu touchée, elle a pu repartir. On est dans l’estimation d’un risque potentiel non encore réalisé pour la Corse. Mais comme tout risque, on s’efforce de se préparer au mieux... »





Tous les différents acteurs concernés sont à pied d’œuvre pour ce plan estival 2022 où il sera nécessaire de batailler sur tous les fronts.