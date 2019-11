Sainte-Lucie de Porto-Vecchio. Une semaine d’animations pour réduire les déchets

« Dans le contexte actuel, que ce soit local ou mondial, la gestion et réduction des déchets et primordial, et n ous voulons présenter aux personnes des solutions simples pour réduire nos consommations, notamment d’emballage. Nous avons imaginé ces deux journées sont forme de divers ateliers afin d’aborder un large éventail de ce qui existe déjà, nous rappelons les règles du tri, nous proposons également avec la S yvadec , l’inscription pour recevoir gratuitement un composteur. Une fois ces solutions adoptées les gens vont s’apercevoir qu’ils n’ont pratiquement plus de déchet » explique Catherine Vernaz , responsable de la communauté de commune de l’Alta Rocca .





Pour cette semaine Européenne de la réduction de déchets et dans la contexte tendus autour de la gestions de ceux-ci, la sensibilisation semble une solution capable d’absorber une part du problème. Au centre culturel, les familles se suivent et les enfants plus enclin aux travaux pratiques se lancent rapidement et minutieusement à la fabrication de dentifrice, charbon et huile de coco, les vieux vêtements, coupés en bandelettes, tissées sur un métier home made deviennent des éponges tawashis .





Samedi après midi de 13h30 à 17h 30, c’est à San Gavino di Carbini, que la communauté de commune organise une journée similaire. « Parfois nous devons uniquement redonner les informations et puis les choses évoluent, aujourd’hui sur toutes la Corse, tous les emballages vont sans distinction, dans le bac jaune. Le citoyen est le premier maillot de la chaine et il est le plus important, nous devons éviter la production de déchets et gérer au mieux ceux que nous avons. Pour l’anecdote la personne est tellement pr é sente dans le processus que le simple fait de ne pas empiler les emballages nous faciliter ait la tâche » poursuit Antoine Mondoloni , responsable du pôle environnement pour l a communauté de commune de l’Alta-Rocca.