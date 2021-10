Saint-Florent : un lot important d'armes et de munitions découvert dans un atelier clandestin

Des armes et des minutions ont été découvertes il y a quelques jours dans la région de Saint-Florent indique ce dimanche matin dans un communiqué Arnaud Viornery, procureur de la République de Bastia.

Selon les informations du procureur cette découverte fait suite à une information judiciaire ouverte pour " pour importation, fabrication et détention d’armes."

Dans ce cadre les enquêteurs ont mis au jour un local " dissimulé destiné à la fabrication de munitions et d’assemblage d’armes à feu."

"P lusieurs presses à munitions, machines à usiner des pièces métalliques, une cinquantaine d’armes de poing et d’armes longues et plusieurs milliers de munitions, d e nombreuses pièces et accessoires d’armement , des gilets, bouclier et casque balistiques" ont été recensés.

A quoi et à qui tout cela était-il destiné ?