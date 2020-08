Sail&Trail Marseille-Calvi-GR20 : 1er défi en voilier réussi

`

Ils ont dit

-Christopher Pratt : « On a mis seulement 19h30, quasiment 4h de moins que les prévisions, c’était express ! Faire ce chrono là c’est génial au vu des prévisions météo, en plus en plein été, c’était le créneau de la saison »

Sébastien Henri : « Le baptême ? Et bien je suis complètement cramé ! On a mis tout en œuvre pour avoir du temps sur le GR20 ensuite. Il faut bien gérer la transition entre navigation et course car on part pour une soixantaine d’heures »



Il y a des défis comme celui-ci qui méritent le plus grand respect et qui rappellent, si besoin en est, que le sport est universel et que de là naissent souvent les plus belles amitiés.L'objectif de ces deux hommes, via l'association Marsail, était de relier Marseille à Conca en enchaînant course au large en Méditerranée et l'ultra trail via le mythique GR20.Les deux hommes ?Christopher Pratt, navigateur et skipper professionnel ayant participé et obtenu de bons classements dans la Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, Solitaire du Figaro, Transat AG2R...Et Sebastien Henri, vainqueur de nombreux marathon, semi-marathon et trailLeur objectif ?Réaliser ces deux épreuves sportives en moins de 80 heures.Un défi complètement dingue que seuls les grands champions peuvent se lancer.Encouragés par les leurs, les deux hommes ont quitté Marseille vendredi matin à 8 heures à bord d'un voilier de compétition pour rallier Calvi, première étape de ce défi.Profitant d'une météo plutôt favorable nos deux sportifs réalisaient une première performance en arrivant bien en avance sur l'horaire prévu, Ils ont en effet passé la bouée d'arrivée entre le phare de la Revellata et la Pointe de Spanu à 3h30 du matin avant de se mettre au mouillage en baie de Calvi et prendre la route de Calenzana pour s'aligner au départ du GR20 à 5h30 du matin.Il reste donc a Chris Pratt et Seb Henri une soixantaine d'heure pour rallier la plage de Pinarello et se reconnecter à l'élément marin après la traversée de la Corse par les zones montagneuses.