Sagone : Le « Last Summer Dance Festival » est de retour

« Last Summer Dance Festival » est un festival international de danses latines alliant cours, spectacles et soirées dansantes pendant 3 jours.

25 artistes internationaux venant de toute l’Europe proposeront pendant un week end, l’apprentissage ou le perfectionnement, aux danses latines telles que la Salsa, la Bachata, la Kizomba, la Rumba, le Cha cha..



Danseurs initiés ou curieux voulant découvrir cet univers, plus de 41h de cours de danses seront proposés tout au long du festival placés sous le signe de la convivialité et du partage.



En plus des artistes internationaux, seront présentes les écoles de danses insulaires afin de donner des cours et proposer un spectacle le vendredi soir pour mettre en avant le travail réalisé en Corse.



Ce festival a été crée dans le cadre de l’association Corsican’Clave fondée en Septembre 2017 par un groupe de personnes passionnés, qui a pour but la promotion et l’organisation d’évènements autour de la danse et de la musique latine.



Les membres ont mis en place un plateau artistique riche et de qualité en souhaitant le rendre accessible au plus grand nombre. Le but étant également d’associer les forces vives de la région autour d’un projet culturel pouvant attirer un public multi générationnel.