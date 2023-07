SC Bastia : l'heure de la reprise

Ce lundi matin, à 8 heures, après les poignées de mains et les embrassades, pour les joueurs et le staff on est rentré dans le vif du sujet, dans les vestiaires, avec le discours du président Claude Ferrand lequel a axé son discours sur la rigueur et l’investissement des joueurs. « J’attends de vous de la rigueur, et je serai intransigeant là-dessus et de l’engagement. Ça c’est que j’attends de vous mais aussi ce qu’attendent tous les gens qui sont autour du club ».



Manquaient à l’appel Kevin Van den Kerkhof, Florian Bohnert et DylanTavares actuellement en sélection nationale de leur pays (Algérie, Luxembourg, Cap-Vert) et qui rejoindront le groupe la semaine prochaine. Un groupe dont ne font plus partie Kévin Schur, Sébastien Salles-Lamonge, Antony Robic, Maguette Diongue, Lloyd Palun et Joris Sainati.

En fin de contrat au 30 juin 2023, ces 6 joueurs n’ont pas été conservés par le club. Parti aussi, et alors qu’il était encore sous contrat, le défenseur Kylian Kaïboue pour Amiens. Sont venus grossir l’effectif restant les jeunes Mateo Loubatières, Facinet Conte et Florian Bianchini. En attendant d’autres recrues, peut-être même d’ici la fin de la semaine, selon l’entraineur Régis Brouard.





Un stage en Normandie

Pas de changement du côté du staff de Régis Brouard, si ce n’est l’arrivée de Lilian Laslandes. L’ancien buteur d’Auxerre, Bastia et Bordeaux aura en charge les attaquants professionnels mais aussi tous ceux de l’Académie.

Reprise somme toute ludique ce lundi matin avec de nombreux ateliers avec le ballon. Au fil des jours, les préparateurs physiques vont accentuer le travail foncier avec parallèlement de nombreux tests médicaux. Du 20 au 25 juillet, le groupe partira pour un stage en Normandie, à Forges-les-Eaux plus précisément. Le Sporting disputera deux matchs amicaux : le 22 juillet à Eu contre le RC Rouen et le 25 juillet contre la sélection de l’UNFP (Union des Footballeurs Professionnels).

De retour en Corse, le SCB enchaînera 2 matchs amicaux contre l’AS Furiani-Agliani (27 juillet) et le 29 contre une équipe à désigner.





D’ici là le Sporting devrait recruter plusieurs joueurs. « On a perdu de nombreux éléments dont des défenseurs » souligne l’entraineur Régis Brouard. «Il nous manque aussi un milieu de terrain pour remplacer Sébastien Salles-Lamonge. A ce jour il nous manque 3 ou 4 joueurs pour compléter l’effectif; après on fera le point pour éventuellement engager 1 ou 2 de renforts supplémentaires. On a pris trois jeunes au potentiel intéressant, on va se tourner maintenant vers des éléments expérimentés, des joueurs aguerris, surtout dans le secteur offensif, qui connaissent le niveau Ligue 1 ou Ligue 2 et pour aussi amener un leadership dans les vestiaires. On espère régler ça dans la semaine, ce serait une bonne nouvelle ».







Et alors que deux joueurs, Van den Kerkhof et Magri, sont convoités par de nombreux clubs, pour l’heure ils sont toujours bastiais précise le coach : «On a reçu des propositions concernant ces deux joueurs, propositions auxquelles on n’a pas répondu car insuffisantes. A ce jour, ils sont toujours bastiais ».

Quant au championnat, il débutera le 5 août prochain à Concarneau puis le SCB recevra Valenciennes.

Sur notre vidéo, les interviews de Régis Brouard, Johny Placide et Florian Bianchini.

*Présents ce lundi à au centre d’entrainement de l’IGESA : Johny Placide, Zacharie Boucher, Julien Fabri, Dumè Guidi, Issiar Drame, Christophe Vincent, Tom Ducrocq, Anthony Roncaglia, Matéo Loubatières, Jocelyn Janneh, Benjamin Santelli, Frank Magri, Kapit Djoco, Migouel Alfarela, Facinet Conte, Yohan Baï, Florian Bianchini et Félix Tomi