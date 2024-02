SC Bastia-AC Ajaccio : un drone à Furiani pour surveiller le derby

Un drone va se balader dans le ciel de Furiani le 5 février prochain pendant la rencontre de Ligue 2 qui opposera le SC Bastia à l'AC Ajaccio. Les forces de l'ordre vont utiliser cette technique aux abord et sur le stade Armand Cesari pour enregistrer et transmettre les images dans les tribunes des deux camps. Un dispositif rendu possible grâce à un arrêté préfectoral qui a été pris ce 30 janvier qui veut assureur la sécurité de la rencontre sportive, compte tenu des risques potentiels de troubles à l'ordre public et des antécédents de tensions entre les supporters des deux équipes. "Compte tenu du risque sérieux de trouble à l'ordre public et de l'ampleur de la zone à sécuriser, de disposer d'une vision en grand-angle pour assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol." lit-on dans l'arrêté.



Cette mesure, jugée "nécessaire et proportionnée", vise à limiter les risques de débordement tout en minimisant l'engagement des forces au sol. "Afin d'informer le public de ces dispositifs, les autorités ont prévu une communication à plusieurs niveaux, notamment par la publication de l'arrêté dans les actes administratifs, ainsi que via les réseaux sociaux. De plus, des informations spécifiques seront fournies sur les lieux où la caméra aéroportée sera utilisée, afin d'avertir les personnes présentes qu'elles sont susceptibles d'être filmées." précise la préfecture.





Les supporters acéistes interdits de stade

Si aucun arrêté de déplacement des supporters de l'AC Ajaccio n'a encore été pris, la préfecture de Haute-Corse indique qu'un arrêté daté du 24 janvier interdit à toute personne "se réclamant de la qualité de supporter de l'Athlétic Club Ajaccien ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Armand Cesari, de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre défini, du 5 février 2024 à 6h00 au 6 février 2024 à 6h00." Un autre arrêté proscrit la vente, la détention, le transport et l'utilisation de fumigènes, d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques "pendant la même période, du 5 février 2024 à 6h00 au 6 février 2024 à 6h00."



Ces décisions font suite à une demande émanant du chef du service départemental de sécurité publique, adjoint au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Corse, indique dans sa publication la préfecture.