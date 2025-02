Rupture d’une canalisation à Bastia : des points de ravitaillement en eau mis en place

Une canalisation principale d’eau potable s’est rompue ce matin sur l’avenue de la Libération, à Bastia, entraînant une interruption de la distribution sur la commune et à Furiani.



Pour faire face à cette coupure, des points de ravitaillement ont été déployés. À Bastia, les habitants peuvent récupérer des packs d’eau au centre culturel Alb’oru, rue Saint-Exupéry, ainsi qu’à la Casa di l’Anziani, rue du Lieutenant Colonel Pierre Chiarelli. Un service de livraison est prévu pour les personnes âgées ou fragiles, via le CCAS de la ville.

À Furiani, la distribution s’organise à la mairie, route du Village, entre 14 heures et 17 heures.