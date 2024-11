Rugby régional : Les Ponettes impressionantes face à Draguignan (96-0)

Dans ce copieux week-end de Rugby, il revenait aux Ponettes, dans le cadre de leur entrée dans le championnat territorial à 10, d'ouvrir les hostilités face à Draguignan et le moins que l'on puisse affirmer c'est que les Ponettes n'ont pas fait dans le détail face au leader de la Poule en s'imposant sur un score qui se passe de tout commentaire à savoir 96 à 0. Succès largement bonifié pour les joueuses insulaires et qui laisse présager de beaux lendemains





En Régionale 1, à l'inverse, nos représentants se sont inclinés et parfois sévèrement. Ainsi, le CRAB sur le terrain de Salon a été battu 25 à 40, alors que Portivechju Rugby se faisait peler à Orange 7 à 44. Lucciana, pour sa part, à domicile, n'a pas tenu la distance face à la Vallée du Gapeau en s'inclinant 22 à 35. Un week-end à oublier en Régionale 1 avec une inédite passe de trois défaites





Pour le compte du championnat de Régionale 2, sourire pour Bastia XV qui s'est imposé face au leader Vitrolles 28 à 23. Un probant succès pour les Bleus de "Ponpon".