Rugby féminin. Les Ponettes en quête d'histoire : vers une seconde partie de saison décisive

Les Ponettes entament la seconde moitié de leur saison après avoir affronté Courbevoie lors de leur dernier match aller ce week-end. Avec six victoires en 7 rencontres, l'équipe insulaire se positionne solidement, ne concédant qu'une seule défaite lors d'un déplacement périlleux chez les leaders de la poule, Chilly-Mazarin, anciennement en élite 1.



La prochaine échéance pour les Ponettes est prévue le 18 février, où elles croiseront le fer avec le Racing 92, une équipe ambitieuse visant la montée en élite 2 dès la saison suivante. Malheureusement, le premier match retour, prévu le 11 février, a été annulé suite au forfait des Bretonnes, qui ne feront pas le déplacement en Corse.



Les prochaines rencontres de mars et avril se joueront à domicile, à Lumio et à Bastia, en supposant que les travaux au Stade de Volpajo soient achevés à temps. L'objectif ultime pour nos joueuses est de terminer parmi les deux premières de la poule, ce qui leur permettrait de recevoir le huitième de finale du championnat de France, une perspective historique pour le rugby féminin corse.