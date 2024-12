Rugby féminin : Le beau parcours des Ponettes

Dimanche dernier, les Ponettes, l’équipe féminine de rugby dirigée par Milena Buzenet et Henri Bonino, ont conclu en beauté la phase de brassage du championnat Territorial à X de la Ligue Sud. Elles se sont imposées avec éclat face à la Vallée du Gapeau sur le score de 51 à 20, grâce à une performance exceptionnelle : 6 essais signés Seraphine Pedie et 3 essais d’Elsa Catelin. Avec cette quatrième victoire en autant de rencontres, les Ponettes accèdent à la Poule Haute, dont le coup d’envoi est prévu le 15 décembre. Ce sans-faute marque un nouveau départ réussi pour cette formation insulaire.



Après avoir évolué au niveau fédéral, l’équipe a choisi de redescendre cette saison à l’échelon régional. Une décision stratégique, comme l’explique Henri Bonino : « À la suite de l’arrêt de plusieurs cadres et des départs pour études ou raisons professionnelles, nous ne pouvions pas aligner un effectif suffisant en rugby à XV. Plutôt que de recruter à l’extérieur, nous avons préféré miser sur la formation locale pour assurer un vrai plan de succession. Aujourd’hui, nous comptons 23 licenciées et 5 cadettes à Bastia XV. »



Ce retour aux sources porte ses fruits : quatre victoires sur quatre matchs et une qualification pour la suite de la compétition. Bonino salue le travail accompli : « Nous avons un groupe hétérogène avec un nouveau projet, mais l’assiduité des débutantes, le soutien des joueuses d’expérience et l’engagement du staff nous ont permis de poser de bonnes bases. Cela dit, il reste du travail, notamment sur la formation individuelle et le collectif, pour aborder la phase de qualification face à une opposition plus relevée. »



Des ambitions renouvelées

La prochaine étape pour les Ponettes est fixée au 15 décembre, avec le début des matchs aller-retour. L’objectif est clair : décrocher une place en phase finale du championnat de France et viser le titre de "championnes Ligue Sud/Corse". « Nous savons que le défi est de taille, mais la magie de cette équipe est qu’elle ne cesse de progresser. Pourquoi ne pas rêver en grand ? » conclut Bonino.



Le rugby féminin insulaire, porté par les Ponettes, a de beaux jours devant lui.