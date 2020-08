Rugby à 5 à Oletta : le tournoi du RC Nebbiu dans une ambiance de fête

Après la crise sanitaire, le RC Nebbiu a repris le chemin du terrain et lancer la préparation de ce tournoi. Son Président, Thomas Franceschi, nous a fait part de l’enthousiasme qui entoure l’organisation de l’événement :

« Après la crise que nous avons traversée, tous les joueurs étaient impatients de se retrouver le vendredi, comme avant. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir organiser cette réunion qui est devenue en seulement trois ans un rendez-vous incontournable du rugby insulaire. »





Cette édition sera nécessairement particulière compte tenue de la situation sanitaire évoquée, et l’excitation est « mêlée à une forte pression » comme le précise Dimitri Galano secrétaire du club. « Cette année, en plus de la charge que constitue les démarches administratives préalables à l’organisation de tout événement, viennent s’ajouter les mesures prises en raison de l’épidémie de COVID-19.

Ces dispositions, nécessaires pour la sécurité et la santé des personnes qui viendront partager ce moment de convivialité avec nous, demandent un investissement matériel et financier important pour le club. Je vous assure que tout est fait pour assurer la sécurité de chacun. »





Cependant, cela n’empêchera pas le club d’être ambitieux dans l’organisation de la manifestation sportive puisque plusieurs activités sont prévues comme le précise Antoine Pellegrino (directeur artistique) « Outre le tournoi de Touch Rugby, nous allons organiser plusieurs activités autour du tournoi. Comme l’année dernière un petit marché sera organisé pour mettre en avant des associations et producteurs locaux, des jeux gonflables seront mis à la disposition des enfants et le soir les Wave Pistol se produiront en concert. »



Cet événement est le « point d’orgue de notre saison » explique le Thomas Franceschi, « il nous permet de financer nos activités tout au long de l’année en complément de la participation de nos sponsors. Ce sera justement l’occasion de les mettre en avant et de les remercier de leur soutien sans faille, et ce malgré les difficultés économiques. Je tiens aussi à remercier la ligue régionale Corse de rugby qui nous accompagne depuis la création du club »



Une chose est certaine, cette équipe est déterminée à nous accueillir pour un moment de partage au Stade …. d’Oletta et de faire de ce village la capitale d’un jour du rugby insulaire.