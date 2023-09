Rugby : Una bedda sirata in Sorbu

Et pourtant cela a bien eu lieu. Sous les frondaisons de châtaigniers témoins des temps, l’équipe d'Afrique du Sud, tenante du titre, a fait escale pour un moment "off".À bien y réfléchir, on pourrait presque se pincer pour se persuader que la situation a été réelle.

La balle ovale a donc rebondi bien loin des projecteurs de la Coupe du Monde qui vont s'allumer dès la fin de la semaine prochaine en France.

Seul le Rugby permet cela. Que l'on ne s'y trompe pas les Springboks sont des "stars" mais des vedettes de la planète ovale qui savent combien le cours de l'histoire peut vite devenir capricieux voire imprévisible.

Ce vendredi 1er septembre in Sorbu, belvédère sur la grande bleue, le partage était à l'honneur à tous les sens du terme. Ce partage qui permet que dans ce sport particulier on fasse le pas de plus pour aider et soutenir. Une affaire d'amitié qui dépasse les décennies à l'heure d'une société fast food

Une soirée d'amitié où les grands d'aujourd'hui et sans doute de demain venus en Corse pour préparer la Coupe du Monde ont été les invités d'honneur de ce rugby corse où les grands anciens n'ont pas été oubliés.

Chacun gravit son Everest à son niveau, mais il n'existe pas de grandes ascensions qui ne commencent pas un premier pas.

À Sorbu tout a été fait et plutôt très bien fait pour que ce moment de convivialité et de partage soit réussi.

Les Springboks se sont mêlés bien volontiers à l'ensemble des invités. Une grande leçon d'humilité de la part de ses joueurs qui lors de leur séjour insulaire ont rendu visite aux plus vulnérables.

Un moment de partage, où champions du Monde, dirigeants de la Ligue , qui ont œuvré depuis des mois pour que l'Afrique du Sud choisisse notre région comme terrain d'entraînement, anciens joueurs corses ont mêlé leur passion.

Ce vendredi soir dans le village de Sorbu où tout le monde avait mis les mains à la pâte, à tous les sens du terme, ont résonné l'hymne d'Afrique du Sud, la musique et les textes du Zoulou blanc Johnny Clegg, mais aussi les Paghjelle.

Une sorte d'universalité sous les étoiles où l'on a parlé Rugby, de toutes les époques, de tous les styles et ce en des langues différentes, mais bizarrement tout le monde se comprenait.

Improbable de vivre cela, mais tellement beau.



Un mumentu di sparterà, di gioia sutt'à i stiddi di a Casinca

Tamantu ringraziamentu à 'ssu mondu di u Rugby corsu

À ringrazia à Dédé.