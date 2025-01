Rugby Régional - Le derby pour Lucciana, les Ponettes et Bastia caracolent en tête

Le troisième week-end de janvier a été le théâtre du derby retour en R1 entre Lucciana et Portivechju Rugby. Aujourd'hui, les Luccianais ont confirmé leurs actuelles bonnes dispositions en l'emportant à domicile sur le score de 24 à 7.

Les Rouge et Noir, avec ce succès bonifié, sont sur une pente ascendante alors que les joueurs de l'extrême sud sont bien à la peine en cette entame de 2025.



Pour sa part le CRAB sur son terrain de Lumiu n'a pu bonifier sa récente victoire face à Aix, contre la Vallée du Gapeau. Les Balanins ont baissé pavillon d'extrême justesse 25 à 24 et doivent se contenter du bonus défensif.





En Régionale 2, dans la Poule 1 samedi,le RC Ajaccio n'a pas eu à s'employer pour s'imposer devant le XV de Besagne dans la mesure où l'adversaire des joueurs de la Cité Impériale n'ont pas fait le déplacement; Succès donc par forfait pour les "Ciel et Blanc". De son côté, Bastia XV poursuit son chemin en tête de la Poule 2 avec un succès sans appel, ce même samedi à Volpaghju, face à Pierrefeu 78 à 0. Victoire bonifiée, avec onze essais à la clé, pour les hommes d'Etienne Ponzevera qui semblent bien partis pour regarder plus haut au moment du décompte final.





Pour la formation féminine des Ponettes, les dimanches se suivent et se ressemblent. Elles se sont en effet imposées très largement sur le terrain du RC Velleronnais 61 à 17 et sont, sans surprise, leaders de leur poule.