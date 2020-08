Route d'Osani : "L'environnement de la victime et son passé judiciaire permettent d'envisager un règlement de compte"

"Le 12 août à 4h55 la gendarmerie était requise suite à la découverte du corps sans vie d'un homme de 36 ans, mort sur un parking situé non loin de la RD84, commune d'Ota en contre bas d'habitations.

Des premiers éléments de l'enquête, il apparaît que la victime demeurant à Piana avait été invitée seule à une soirée d'anniversaire organisée par des proches. Au milieu de la nuit elle avait quitté la fête souhaitant regagner son domicile.





Vers 4h30 un autre convive quittait la fête et découvrait le corps de la victime, face contre terre à proximité de son véhicule Mercedes. Les premières constatations établissaient que la victime était décédée suite à des tirs par arme de chasse, tirés de face dans l'abdomen. Le décès avait été quasi immédiat.

La section de recherche de la gendarmerie nationale et le service régional de police judiciaire était co-saisis d'une enquête de flagrance du chef d'assassinat.





L'autopsie devrait se dérouler prochainement et déterminer le nombre de projectiles et leurs calibres.

L'environnement de la victime et son passé judiciaire permettent d'envisager notamment un règlement de compte criminel.

Aucune autre communication ne sera effectuée par le Parquet"