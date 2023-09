Rôles et implications des entreprises dans la lutte pour la protection de l’environnement

Les entreprises peuvent avoir différentes raisons de s’engager pour l’environnement, qu’elles soient internes ou externes. Parmi les raisons internes, on peut mentionner l’envie des dirigeants, des employés ou des actionnaires de respecter des principes éthiques, sociaux ou environnementaux, ou encore de se différencier de la concurrence en adoptant une démarche responsable. Parmi les raisons externes, on peut mentionner la pression des parties prenantes, comme les consommateurs, les fournisseurs, les partenaires, les régulateurs ou la société civile, qui demandent aux entreprises qu’elles soient plus honnêtes, plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement. Pour En savoir plus sur les énergies fossiles et leur impact sur l’environnement, continuez la lecture.