Riventosa : U Mercatu Montagnolu revient ce samedi 27 Juillet

d’initiation au tressage du jonc et de l’osier

pour les personnes intéressées, sous la responsabilité de Gaston Muracciole.

Pour la circonstance, le Foyer rural de Riventosa, A Veghja, l'Associu et U centru in muvimentu,; les associations partenaires de l'événement - vont se multiplier pour satisfaire le nombreux public qu'elles vont recevoir.« Le Foyer Rural de Riventosa » proposera, outre un vide-grenier et une vente de beignets au brocciu réalisés sur place, la vente de produits fabriqués au sein de ses ateliers de vannerie et de couture : paniers et corbeilles en osier, « fattoghje » traditionnelles en jonc, objets en coton et tissu… ainsi qu’une animation

« L’association « à veghja », association culturelle, au-delà des projets autour de la langue corse et de la musique, prend en charge le « jardin partagé » dont le volet solidaire se manifeste le jour du « Mercatu muntagnolu » par la vente des légumes au profit d’une association caritative.



« L’associu » : l’animation du village est assurée par ce comité des fêtes qui au-delà du mercatu montagnolu, organise d’autres évènements tout au long de l’année : le bal du 12 août, les concours de boules et de belote, le loto ainsi que de nombreuses soirées conviviales.



« U centru in muvimentu », association de danse et d’arts contemporains en centre Corse, fera une petite présentation de ses activités.



Rendez-vous samedi 27 Juilley à partir de 18 heures à A Riventosa