Risque de Listeria : un fromage de brebis corse rappelé par précaution

Les tommes de brebis Pierucci vendues sous les marques U Pecurinu et Fior di Pecura sont rappelées en raison d’une suspicion de présence de Listeria monocytogenes, une bactérie pouvant causer la listériose, maladie grave. Sue les réseaux sociaux, la préfecture de Haute-Corse indique qu'il s'agit d'un rappel volontaire formulé par l'entreprise afin de protéger les consommateurs.



Les lots concernés, numérotés 11153, 8284, 3064 et 8194, ont été commercialisés dans toute la France depuis le 28 août 2024 sous forme de fromages entiers de 2,5 kg ou à la coupe.

Le rappel est en vigueur jusqu’au 25 février 2025.



Les symptômes de la listériose incluent fièvre, maux de tête et courbatures. Toute personne ayant consommé ces produits et ressentant ces signes est invitée à consulter un médecin. Les fromages doivent être rapportés au point de vente ou détruits.



