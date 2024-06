"Reve d'enfance" : La croisière de 25 enfants en rémission d’un cancer est arrivée à Ajaccio

Ce mardi 25 juin, sur le quai du Port Charles Ornano à Ajaccio, l’ambiance est à la fête. Après une croisière de neuf jours à travers la Corse-du-Sud, 25 enfants et adolescents âgés de 9 ans à 16 ans en rémission de cancer ont fait escale en finale dans la cité impériale. Skippers, infirmiers, internes en médecine et étudiants de l’école HEC étaient présents à bord des six voiliers pour encadrer cette croisière « Rêve d’enfance » Cette association a été créée en 2001 par des étudiants d’HEC Paris. Elle est soutenue par la Ligue contre le cancer de Corse-du-Sud, qui exonère de droits portuaires les six catamarans loués en Sardaigne et qui prend en charge l’ensemble des animations durant le séjour.



A leur arrivée à quai, les jeunes marins ont pu profiter d’un goûter organisé par la mairie et les restaurateurs du port devant la capitainerie. Ils ont été notamment accueillis par Sauveur Merlenghi, président du comité de la Corse-du-Sud de lutte contre le cancer : « Cet événement participe à l’après-cancer. Cela leur fait oublier les affres de la maladie, les souffrances qu’ils ont subies. Notre but, c’est de leur amener un peu de bonheur et de leur montrer la solidarité qui existe entre les adultes et les enfants, et plus globalement entre les êtres humains. Personne ne peut tolérer la souffrance d’un enfant », souligne-t-il.



Kevan Jaber, président de l’association « Rêve d’enfance », ajoute : « Ces enfants ont vécu des moments monotones dans leur chambre d’hôpital. Cette croisière leur permet de rencontrer d’autres enfants qui ont vécu la même chose qu’eux. Aujourd’hui, ils sont là pour croquer la vie à pleines dents. Leur attitude positive nous inspire. Nous tentons de solidifier cette résilience qu'ils portent en eux. Certains enfants se confient sur la maladie pendant la traversée, mais jamais sur un ton fataliste, car ils l’ont vaincue, et certaine plusieurs fois. On passe des moments ensemble, on rigole, on se baigne, on rattrape le temps perdu. »



Le verre à moitié plein



La présence d’un personnel médical à bord est indispensable pour assurer la sécurité des enfants, dont la santé, pour certains, demeure fragile. Juliette Wattiez, infirmière puéricultrice en région parisienne, n’a pas hésité un seul instant à embarquer à bord de la croisière Rêve d’enfance : « Nous avons dû intervenir une seule fois en neuf jours pour faire un bilan sanguin assez rapidement à Bonifacio. Pour les enfants, cette croisière est un rêve qui se réalise. C’était chouette de voir les étoiles briller dans leurs yeux lorsque l’on arrivait dans un port. » sourit-elle.



Si les conditions météorologiques étaient plus rudes que l’an dernier, Gwenolé Verry, skipper ajaccien, ne retient que le positif : « On s’est adaptés en permanence au mauvais temps, mais les enfants sont rayonnants, et c’est l’essentiel. Ils ont progressé au fur et à mesure de la traversée et leurs peurs ont progressivement disparu. » Adrien, 14 ans, est originaire de Grenoble. Il est encore ému de ce séjour en mer : « C’était exceptionnel. C’était ma première fois en Corse. Ça fait du bien, ça compense ce que l’on a enduré. » Manon, 16 ans, vient quant à elle de la région parisienne. Elle souhaite célébrer la vie après avoir affronté la maladie : « C’est une victoire, il faut profiter à fond de chaque instant. Il faut toujours garder le sourire et voir le verre à moitié plein. Je me suis fait beaucoup d’amis, mais on avait tous déjà un lien sans se parler, car on a vécu quelque chose de difficile. » Les enfants, les adolescents et l’ensemble des équipes qui les accompagnent repartiront par avion ce jeudi 27 juin. Mais avant, ils exploreront cette fois la terre ferme à travers une dernière visite insulaire à la Cuppulata, la cité des tortues, à une dizaine de minutes d’Ajaccio. L’occasion de partager un autre moment d’échange, de convivialité et de bonheur.