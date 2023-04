Revalorisation des salaires des enseignants : "Du pipeau" pour les syndicalistes corses

En outre, dans le cadre du « pacte enseignant », le Président de la République a dévoilé que les professeurs qui s’engageront de façon volontaire dans des missions supplémentaires comme des remplacements de courte durée ou des dispositifs type aide aux devoirs pourront toucher « jusqu’à 500 euros de plus par mois ». Un argument difficile à entendre pour les enseignants français qui ont les heures d’enseignement annuelles parmi les plus élevées parmi les plus élevées de l’Union Européenne, selon un décompte du journal Le Monde.« Il ne faut pas oublier que les syndicats ont quitté les discussions sur le pacte avec le ministère pour montrer notre désaccord », rappelle Jean-Marc Pupponi, en détaillant : « Sur le principe, nous sommes contre le fait de travailler plus car nous estimons que les enseignants travaillent déjà beaucoup et qu’ils sont maltraités car l’administration peut imposer des heures supplémentaires à chaque enseignant. Certains enseignants font beaucoup plus pour essayer d’améliorer leurs conditions salariales, or c’est au détriment de l’enseignement. On ne peut pas préparer des cours ou corriger des copies indéfiniment. Cela se ressent à un moment sur la qualité du système éducatif ». « Les remplacements de courte durée avaient déjà été tentés il y a quelques années par le ministre Gilles De Robien, et cela avait été un échec complet. Visiblement le Ministère n’a absolument pas tiré les conséquences de la chose », abonde-t-il.Pour sa part, Fabien Mineo regrette également le manque de considération pour les directeurs d’école. « Aujourd’hui, il faut être fou pour assurer autant de responsabilités pour le salaire de la peur, c’est-à-dire 200 euros en moyenne par mois. On voit des collègues arrêter d’être directeur d’école pour finir par être remplaçant », déplore-t-il en reprenant : « Depuis des années il y a un empilement des missions et des responsabilités. Avec ces missions supplémentaires, on s’adresse aux jeunes enseignants en pensant qu’ils sont crédules. Mais ce ne sont pas des perdreaux de l’année non plus. Et s’ils ont fait la bêtise de rentrer dans ce métier, à un moment donné ils vont peut-être s’en mordre les doigts et comme beaucoup en vouloir en partir ».« Je pense que ces annonces vont plus contrarier les enseignants qu’autre chose. Ils savent déjà ce qu’est leur charge de travail, dans des classes où les élèves sont nombreux. Enseignant c’est un très beau métier, mais c’est un métier difficile. Rendre les difficultés encore plus lourdes ce n’est pas sérieux », argue encore le secrétaire académique du SNES-FSU de Corse en concluant : « Quand on discute du Président de la République avec les enseignants, le mot qui revient le plus souvent c’est mépris. Je pense qu’hier il a encore montré tout le mépris qu’il a pour les enseignants ».