Décès d'un plongeur à Lumio : la gendarmerie lance un appel à témoin

Le dimanche 5 mai 2024, entre 7 heures et 13 heures, un homme âgé de 48 ans, qui pratiquait la pêche sous-marine au niveau de la Punta Spano à Lumio, a été mortellement heurté par une embarcation.



Dès 15 heures ce dimanche important dispositif de recherche avait été déclenché pour retrouver le plongeur en apnée. Le Grima (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu aquatique) ainsi que des sapeurs-pompiers plongeurs du service d'incendie et de secours de Haute-Corse ont été mobilisés, de même qu'une vedette de la SNSM avec deux équipiers à bord, un avion Falcon 50 et la gendarmerie. Malheureusement, le corps sans vie du plongeur a été repêché par les secours aux alentours de 17 heures.



Une enquête judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet du Tribunal Judiciaire de Bastia. Les gendarmes de la brigade de Calvi, en charge de cette enquête, recherchent activement tout témoignage susceptible de clarifier les circonstances de cet accident tragique.

Pour tout témoignage, le numéro d’appel unique est le 04.95.65.00.17.