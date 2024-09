Revalorisation des APL et des retraites, prix du gaz, taxe foncière :Tout ce qui change le 1er octobre 2024

Prix du gaz

Les prix repères du gaz augmentent au mois d’octobre après une légère baisse en septembre a indiqué la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ainsi pour les personnes qui se chauffent au gaz, le kW/h atteindra 0,11 €, contre 0,10 € en septembre. Pour les contrats eau chaude et la cuisson, le prix moyen du KWh va passer d’environ 0,13 € en septembre à 0,14 €.





Taxe foncière

- Le 15 octobre (la date du cachet de la poste faisant foi), si vous réglez par chèques, espèces ou TIP SEPA, une modalité disponible uniquement si le montant de la taxe foncière est inférieur à 300 euros.

- Le 20 octobre à minuit, si vous choisissez le paiement dématérialisé sur le site internet des impôts ou l’application, que ce soit un prélèvement à l’échéance ou mensualisé. Le compte devrait être débité cinq jours plus tard.





Usurpation de numéro





Changement d'heure



Vaccination grippe et Covid-19

Les personnes qui perçoivent l’aide personnalisée au logement (APL) vont voir leur versement augmenter en octobre. En effet, l’allocation va être augmentée pour être en cohérence avec la hausse des loyers.Ainsi, selon le gouvernement, les allocataires verront leur aide augmenter de 3,26 % en moyenne. Un coup de pouce qui tombera également plus tôt ce mois-ci. Car la Caisse d’allocations familiales versera ses aides vendredi 4 octobre, au lieu du 5 habituellementEnviron 850.000 retraités ayant eu des carrières complexes et bénéficiant de faibles pensions vont voir le montant de leur retraite revalorisé à compter du 9 octobre. Pour cela, il faut que la pension de base ne dépasse pas les 847,57 € par mois (augmentation comprise).Mais aussi que la somme de toutes vos retraites (de base et complémentaires) ne dépasse pas 1.352,23 € par mois (augmentation comprise).L’augmentation sera d’environ 50,94 € par mois en moyenne selon le gouvernement.En revanche, le prix repère de l’abonnement ne change pas en octobre. Il reste de 114,30 € pour la cuisson et la cuisine et de 277,43 € pour le chauffage.Pour rappel, depuis la fin du tarif réglementé du gaz, une grande partie des clients Engie (ex-GDF) a été basculé sur une offre « passerelle » indexée sur le prix repère.Les fournisseurs peuvent cependant faire le choix de ne pas répercuter cette hausse sur la facture dès le mois d’octobre. Plus 5,5 millions de clients sont potentiellement concernés.Si vous êtes propriétaire, la douloureuse est prévue pour le mois d’octobre. En effet, la taxe foncière sur les biens immobiliers est à régler ce mois-ci, au plus tard :En moyenne, la taxe foncière a augmenté de 3,9 % dans l’Hexagone en 2024. 33 millions de Français sont concernés.C’est un nouveau moyen de protection contre le démarchage téléphonique. À compter du 1octobre, il ne sera plus possible de falsifier un numéro de téléphone pour se faire passer pour un conseiller bancaire.Les opérateurs téléphoniques vont déployer un système d’authentification de l’origine des appels.Ce dispositif qui entre en vigueur dans le cadre de la loi de juillet 2020 contre le démarchage « vise à empêcher l’usurpation des numéros de téléphone fixes, également appelée spoofing, qu’il s’agisse de ceux des banques, des entreprises ou des administrations publiques », précise le gouvernement.Il faudra remettre les pendules à l’heure à la fin du mois d’octobre. En effet, le passage à l’heure d’hiver aura lieu le dimanche 27 octobre 2024.Et bonne nouvelle, cette fois-ci on « gagne » une heure de sommeil. Ainsi, à 3 heures, il sera 2 heures.Alors que l’épidémie de Covid reprend dans tout le pays, la campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19 débutera le 15 octobre 2024 a annoncé Santé publique France. Elle s’adresse avant tout aux personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les personnes à risque de forme grave.« Nous rappelons que certaines personnes adultes (personnes immunodéprimées, patients de 65 ans et plus présentant des facteurs de risque) peuvent également bénéficier d’un traitement antiviral spécifique du Covid-19, en particulier si elles présentent un risque accru de développer une forme grave de la maladie », a détaillé Santé Publique France