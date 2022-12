Rétrospective 2022 - Assassinat d’Yvan Colonna : Le jour où la Corse a basculé

Le point culminant

Le Premier Ministre, Jean Castex, appelle, sur ordre de l’Elysée, Gilles Simeoni pour prendre le pouls de la situation et connaître ses exigences pour désamorcer la crise. Le président Simeoni exige froidement la vérité totale sur la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna, la levée immédiate du statut de DPS et le rapprochement à Borgu d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, et la mise en œuvre d’une solution politique, d’un cycle de discussions pour une autonomie de plein droit et de plein exercice qu'il revendique inlassablement. Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, agrée l’ouverture d’un dialogue. Le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin, hérite du dossier. Le 11 mars, Matignon, toujours sur ordre de l’Elysée, lève le statut de DPS de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi. La nouvelle est accueillie avec un soulagement circonspect en Corse. « On a plus avancé en sept jours de violence qu’en sept ans de négociations. C’est un constat dangereux pour l’État ! », commente Jean-Baptiste Arena. Le 12 mars, une motion signée par 58 maires de Haute-Corse, et remise au Préfet, appelle au calme, et l’Etat au dialogue. Mais, le 13 mars, à Bastia, la mobilisation ne faiblit pas : entre 12 000 et 15 000 personnes descendent le boulevard Paoli, selon les organisateurs, 7000 selon la préfecture, et se groupent devant la Préfecture. Le même scénario qu’à Corti se déroule pendant presque cinq heures, mais avec une violence qui atteint là son point d’acmé. Plus de 600 cocktails Molotov, une pluie de pierres et de fumigènes, s’abattent sur les CRS planqués derrière les grilles qui ripostent par un déluge de grenades lacrymogènes. Le bilan est lourd : plus de 70 blessés. Les affrontements continuent sur des hots points du centre-ville jusqu’en début de soirée. Le bâtiment des impôts est incendié. « On attendait de voir, si ce soir, le gouvernement faisait un geste pour rentrer en cours demain, mais il n’a rien fait. Alors, on repart en manifestation. On verra au jour, le jour, mais il n’est pas question d’arrêter », explique une manifestante de 17 ans. « On ne lâchera rien ! », scande une jeunesse dont la détermination inquiète Paris qui finit, ce soir-là, par prendre la mesure de cette colère et du rejet total de l’Etat français qu’elle draine.



Une nouvelle page

L’incendie corse, qui menace d’embraser l’élection présidentielle à trois semaines du 1er tour, plonge le gouvernement dans la panique et le force à allumer un contre-feu. L’enjeu pour l’Elysée est, d’abord, d’éviter un drame humain et de sortir, de toute urgence, de l’impasse dans lequel il s’est enferré. Le 14 mars, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonce, dans un communiqué, sa venue dans l’île, deux jours après, pour entamer « un cycle sans précédent de négociations » en fixant comme seul interlocuteur légitime, le président Simeoni, et comme préalable « la fin de la violence ». Il lâche à reculons le mot d’« autonomie ». Le 16 mars, il débarque dans un calme relatif, déclare « engager la parole de l’Etat » pour « parler sans tabou » et « fermer une page et ouvrir un dialogue construit sans que l’on oublie les difficultés en Corse », mais avec « deux lignes rouges : la Corse dans la République et le refus de créer deux catégories de citoyens ». Dans l’île, le scepticisme le dispute à l’espoir. A l’issue de la visite rallongée à trois jours, le président Simeoni lui arrache un engagement écrit qui acte la méthode, le calendrier et le contenu des discussions sur le statut d’autonomie, mais aussi les modalités du rapprochement d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, validées au préalable par les deux familles. Il est aussi prévu que le processus débute à Paris dès la première semaine d’avril par un premier cycle de réunions. C’est un revirement total de l’Etat face à un pouvoir nationaliste qu’il a accablé de mépris depuis plus de six ans. Il aura fallu un drame terrible pour en arriver là !