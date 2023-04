Retraites : nouvel appel à la mobilisation le 6 avril en Haute-Corse

« Après deux mois d’un mouvement social exemplaire et inédit depuis 50 ans, très largement soutenu par la population, et un parcours parlementaire chaotique, l'absence de réponse de l'exécutif conduit à une situation de tensions dans le pays qui nous inquiète très fortement » souligne l’intersyndicale de Haute-Corse dans un communiqué.





« En ne répondant pas à la demande de retrait, en usant du 49.3, l’exécutif a fait le choix d’accentuer la crise démocratique et sociale. Pourtant, dès le début, les organisations syndicales et de jeunesse avaient prévenu l’exécutif du risque d’explosion sociale que pouvait provoquer cette réforme injuste, injustifiée et brutale. Le gouvernement a la responsabilité de garantir la sécurité et le respect du droit de grève et de manifester" poursuit le communiqué.qui, « alors que le calme a toujours caractérisé le mouvement», déplore «le nombre de blessés.

«Depuis des semaines, nos organisations ont fait preuve d’une grande responsabilité. Aujourd’hui encore, nous demandons au gouvernement de prendre la sienne.





«Notre intersyndicale soutient les mobilisations, manifestations, les actions intersyndicales et grèves qui perdurent depuis janvier. Elle appelle les travailleurs et travailleuses, les jeunes et les retraités à continuer de se mobiliser ce jeudi 6 avril à 10 heures devant le Palais de Justice de Bastia »