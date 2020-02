Retraites : l'intersyndicale de la Haute-Corse appelle à une nouvelle " journée de manifestation"

Victoria Leonardi le Mardi 4 Février 2020 à 17:59

Après six semaines de mobilisation ce jeudi 6 février sera une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations dans toute la France contre la réforme des retraites.

Jeudi 6 février l’intersyndicale appelle à un rassemblement à 11H devant la Préfecture

et aussi à 18H pour un rassemblement au flambeau au rond-point du Novelty.



