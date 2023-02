Retraites : à Ajaccio, le nombre de manifestants en baisse tandis que les débats patinent à l'Assemblée

A Ajaccio les rangs étaient beaucoup plus clairsemés que pour la 4e journée de mobilisation samedi mais malgré une participation en baisse, "la journée est réussie, car l'idée aujourd'hui ce n'est pas de faire nombre, mais d'entretenir le souffle" , assure la CFDT.



Pour les syndicats qui préparent une vaste mobilisation pour le 7 mars prochain : "le mécontentement, la détermination et la combativité sont intacts."



Les débats patinent à l'Assemblée

Après plusieurs jours d'empoignades stériles, les députés abordent la dernière ligne droite des débats jusqu'à vendredi minuit, heure couperet de l'examen du texte avant sa transmission au Sénat.

Pour accélérer, la gauche a décidé de retirer des milliers d'amendements. Mais il restait à la mi-journée ce jeudi 4.070 amendements, dont 3.896 de LFI, selon la député Renaissance Aurore Bergé, qui a accusé les Insoumis d'avoir "peur du vote".

Le ministre du Travail Olivier Dussopt a été de nouveau interpellé par la gauche sur le "flou" des chiffres concernant les conséquences de la réforme. "C'est la réforme Dracula: plus on l'éclaire, plus elle se transforme en cendres", a ironisé le député Jérôme Guedj. "C'est lamentable ce qui se passe au Parlement", "il faut que ça avance", a déclaré à Albi le président de la CFTC Cyril Chabanier, à l'unisson de l'intersyndicale.

De son côté, le RN a déposé mercredi une motion de censure, pour savoir qui est "pour ou contre la réforme", selon sa cheffe de file Marine Le Pen. Et répondre ainsi à Emmanuel Macron qui ironisait mercredi sur des oppositions qui "n'ont plus de boussole".

Vote ou pas, les syndicats ont en vue la journée du 7 mars qu'ils envisagent comme "une immense journée de mobilisation".



